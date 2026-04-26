Rapina al parco delle Cascine | 44enne ferito indaga la polizia

Nella notte, poco prima delle cinque, la polizia è intervenuta in via delle Cascine a seguito di una rapina ai danni di una coppia di cittadini peruviani. Durante l’episodio, un uomo di 44 anni è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sugli eventi e stanno raccogliendo testimonianze nella zona. La rapina si è verificata nel parco delle Cascine, nel quartiere della città.

Intervento della polizia nella notte in via delle Cascine, poco prima delle 5 del mattino, dopo una rapina ai danni di una coppia di cittadini peruviani.Secondo il racconto delle vittime, alcuni soggetti si sarebbero avvicinati con l’intento di farsi consegnare denaro e smartphone. Al rifiuto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Al Parco delle Cascine tornano le Fiere QuaresimaliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina al parco delle Cascine: 44enne ferito, indaga la polizia; Milano, il parco Solari ostaggio delle baby gang: potenziati i controlli. I ragazzi rapinati e umiliati dai coetanei lasciano la zona verde; Roma, incontro per la vendita di un iPhone finisce in rapina: arrestato 30enne; Fermo stai a terra, non guardare: i banditi sapevano dov'era la cassaforte. Violenta rapina al Parco Dora, presi due dei tre responsabiliLa polizia ha individuato i minorenni responsabili di aver preso a calci e pugni una persona al Parco Dora per rubargli portafogli e cellulare ... rainews.it Rapina al parco delle Cascine: 44enne ferito, indaga la poliziaI presunti aggressori sarebbero poi fuggiti. Il 44enne è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non destano preoccupazione. La polizia sta svolgendo accertamenti per ... firenzetoday.it San Severo, tentata rapina allo Spazio Conad: due malviventi incappucciati hanno tentato un colpo nella gioielleria Follie d’Oro, ma l’attivazione dell’allarme e del sistema antifumo li ha costretti alla fuga. Indagini in corso, nessun ferito. - facebook.com facebook Tentano una rapina e poi rubano le chiavi dell’auto: fermati tre giovani x.com