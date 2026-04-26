Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giorno

In un laboratorio tessile di Prato, sono stati trovati dieci lavoratori irregolari impiegati in condizioni di sfruttamento. I dipendenti erano pagati 60 centesimi di euro a capo e lavoravano quattordici ore al giorno. La scoperta è avvenuta durante un controllo delle autorità, che ha portato alla denuncia delle condizioni di lavoro irregolare e alla verifica della posizione dei lavoratori.

Dieci lavoratori irregolari, in condizioni di sfruttamento, sarebbero stati scoperti a Prato in un laboratorio tessile. Questo il motivo che nelle scorse ore ha portato all’arresto di un’imprenditrice di origini cinesi, titolare di un'impresa sequestrata a seguito di un intervento congiunto delle.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Benin: Cotton at any Price | Deadliest Roads Notizie correlate “Lavoro 7 giorni su 7 per circa 11 ore al giorno” i racconti dei rider di Deliveroo sfruttati. “Fino a 150 km al giorno per 3,77 euro a consegna”“Inizio il servizio, loggandomi all’app, alle ore 11 del mattino e finisco alle ore 22. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giorno; Sfruttamento lavoro, arrestata imprenditrice. Lavoratori a cottimo pagati 60 centesimi per ogni pezzo cucito; Prato, impiegava migranti irregolari facendoli lavorare 14 ore al giorno: arrestata; Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giorno. Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giornoDieci lavoratori irregolari, in condizioni di sfruttamento, sarebbero stati scoperti a Prato in un laboratorio tessile. Questo il motivo che nelle scorse ore ha portato all’arresto di un’imprenditrice ... firenzetoday.it Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giorno: imprenditrice in manette - facebook.com facebook Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giorno x.com