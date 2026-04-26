Milan-Juventus 0-0 90? | traversa di Saelemaekers e poco più | Serie A News

La partita tra Milan e Juventus si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, terminando al novantesimo minuto. Durante l'incontro, un tentativo di Saelemaekers si è stampato sulla traversa, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La sfida, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026, ha visto le due formazioni impegnarsi senza trovare la rete, lasciando il risultato in parità.

È terminata da pochi minuti Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti. Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, la ripresa si apre subito con un cambio nella fila del Milan: fuori Davide Bartesaghi (ammonito); dentro Pervis Estupiñán. Il primo squillo è della Juventus, al 49', con il tiro a giro di sinistro di Francisco Conceição: conclusione debole e centrale, parata a terra da Mike Maignan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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