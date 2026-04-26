Milan-Juventus 0-0 45? | partita tattica poche palle-gol | Serie A News

Il primo tempo di Milan-Juventus si è concluso con il punteggio di 0-0. La partita, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026, si è mostrata molto tattica, con poche occasioni da goal da entrambe le parti. Le squadre hanno mantenuto un approccio difensivo, limitando le azioni offensive e concentrandosi sul contenimento. La sfida proseguirà nella ripresa, con entrambe le formazioni alla ricerca di un risultato positivo.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti. Partita inizialmente molto bloccata, tattica: il ritmo è tutto sommato buono, ma le due squadre pensano più che altro a rimanere coperte e a non prestare il fianco all'avversario piuttosto che cercare gli spazi in profondità tra le linee difensive. L'atmosfera a 'San Siro' un po' si accende quando l'arbitro, Simone Sozza, non punisce con l'ammonizione un durissimo intervento di Manuel Locatelli della Juventus su Adrien Rabiot del Milan al 19'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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