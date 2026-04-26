LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA | Vollering in missione 3 inseguitrici a 30?

Alle 17.21, la corsa femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026 è entrata nella fase finale, con la ciclista in testa che sta affrontando la Côte de la Roche aux Facons. A circa 30 secondi, tre avversarie si trovano in gruppo di inseguimento, tentando di ridurre il divario. La gara prosegue con intensità, mentre i battistrada cercano di mantenere il vantaggio. Seguiremo gli sviluppi di questa fase decisiva della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Demi Vollering iniza la Cote de la Roche aux Facons (1.3 km al 10.4% di pendenza media) 17.20 Se la lotta per la vittoria sembra ormai chiusa è apertissimo il duello per il podio. Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), Kasia Niewiadoma (CANYONSRAM zondacrypto) ed Isabella Holmgren (Lidl-Trek) hanno una quarantina di secondi di vantaggio sul gruppo e sulla Cote de la Roche aux Facons potrebbero giocarsi il secondo posto. Vedremo se qualcuna avrà l’interesse ad attaccare o se proveranno a giocarsi tutto in volata 17.18 Aumenta il vantaggio di Vollering che ha 45? sul terzetto di inseguitrici ed 1? 25? sul gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

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