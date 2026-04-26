A circa 100 chilometri dalla conclusione della Liegi-Bastogne-Liegi femminile del 2026, una ciclista si trova davanti al gruppo in una fuga. Nel frattempo, il gruppo principale si divide, con alcuni corridori che si allontanano, ma non è ancora chiaro quanti siano effettivamente in testa. La corsa prosegue con le squadre che organizzano le proprie strategie in vista degli ultimi km.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Quando mancano 100 chilometri all’arrivo c’è un’atleta in fuga. Si tratta di Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime) che ha 2? 20? di vantaggio sul gruppo. 15.00 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026. Si chiude la stagione delle Classiche del Nord con la decima edizione femminile di una delle corse più amate del panorama mondiale. Sono 156 i chilometri da percorrere per le atlete con partenza da Bastogne ed arrivo a Liegi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Gerritse in fuga, gruppo a 2? 20? ai -100 km

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