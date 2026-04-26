Alle prime fasi della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la partenza è risultata molto rapida, con il ciclista insegue con oltre un minuto di ritardo rispetto al leader. Durante la corsa, Tadej Pogacar ha partecipato a venti edizioni di corse di un giorno con Remco Evenepoel, ottenendo in quattordici di queste un risultato superiore a quello del belga. La gara prosegue tra intensi recuperi e strategie di corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Nelle ultime venti corse di un giorno a cui hanno partecipato insieme Tadej Pogacar ha ottenuto un risultato migliore di Remco Evenepoel in quattordici occasioni. 10:39 Continua ad aumentare il divario tra i due gruppi. La UAE deve ora recuperare 1’15”. 10:36 Andatura frenetica in questo inizio di gara. I corridori viaggiano a 47,9 kmh. 10:33 Il vantaggio degli uomini al comando, all’ultimo rilevamento, è di 40”. 10:32 Nel gruppo di testa, oltre a Remco Evenepoel ed Egan Bernal della INEOS Grenadiers, ci sono anche Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Diego Ulissi (XDS-Astana), Ewan Costiou e Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ United).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: partenza frenetica. Pogacar insegue Evenepoel con oltre 1? di ritardo

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