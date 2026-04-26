Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE | Gunduz e Oboavwoduo decidono i primi 45? INTERVALLO

Da juventusnews24.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Juventus Next Gen e Bra valido per la 38ª giornata di Serie C, la squadra di casa si è portata in vantaggio grazie a Gunduz, ma nel secondo tempo Oboavwoduo ha siglato il gol della vittoria. Al termine del primo tempo il risultato parziale è di 1-1. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, sintesi e cronaca.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? Sbaglia il cross di Licina – Tentativo di traversone dell’ex Bayern Monaco, che sbaglia però la misura. Raccoglie Franzini in presa alta. 39? Capac giù in area – Punta Gil e sterza, cadendo nel contatto in area di rigore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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