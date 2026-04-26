Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE | Gunduz e Oboavwoduo decidono i primi 45? INTERVALLO

Nel match tra Juventus Next Gen e Bra valido per la 38ª giornata di Serie C, la squadra di casa si è portata in vantaggio grazie a Gunduz, ma nel secondo tempo Oboavwoduo ha siglato il gol della vittoria. Al termine del primo tempo il risultato parziale è di 1-1. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, sintesi e cronaca.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? Sbaglia il cross di Licina – Tentativo di traversone dell’ex Bayern Monaco, che sbaglia però la misura. Raccoglie Franzini in presa alta. 39? Capac giù in area – Punta Gil e sterza, cadendo nel contatto in area di rigore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE: Gunduz e Oboavwoduo decidono i primi 45? INTERVALLO Notizie correlate Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: Puczka decide i primi 45? INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: inizia la ripresa, dentro Oboavwoduo e Gunduzdi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Pagina 1 | Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Bra, non sarà l'ultima: le probabili formazioniScenderanno in campo alle 14:30 Juventus Next Gen e Bra. Le due formazioni sono attese dalla trentottesima e ultima giornata del Girone B di Serie C ma, per entrambe, la stagione 25/26 non ... tuttoc.com #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook