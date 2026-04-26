Fiorentina altro passo verso la salvezza | col Sassuolo termina 0-0 viola a +9 dalla zona rossa

La Fiorentina e il Sassuolo si sono affrontati al Franchi in un match terminato con un pareggio a reti inviolate. La squadra di casa ha controllato buona parte dell’incontro, ma non è riuscita a trovare il gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. La classifica della Fiorentina si sposta di conseguenza, portandola a nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La gara si è conclusa senza reti, evidenziando le difficoltà offensive della squadra viola.

Un punto che muove la classifica ma non scalda il cuore. Al Franchi la Fiorentina non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo, al termine di una gara dominata a lungo sul piano del gioco ma segnata da un limite ormai evidente: la scarsa concretezza sotto porta. I viola salgono così a quota 37 punti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina, salvezza più vicina: col Lecce è 1-1, viola a +8 dalla zona rossa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo 0-0, altro passo dei viola verso la salvezza; Fiorentina, altro passo verso la salvezza: col Sassuolo termina 0-0, viola a +9 dalla zona rossa; Ternana Women, altro passo importante verso la salvezza contro la Fiorentina -; Serie A: altro passo verso la salvezza della Fiorentina. Fiorentina, altro passo verso la salvezza: col Sassuolo termina 0-0, viola a +9 dalla zona rossaLa Fiorentina muove la classifica e si porta a +9 sulla zona retrocessione, consolidando il margine a quattro giornate dalla fine. Contro il Sassuolo però arriva solo uno 0-0 che lascia aperto il disc ... firenzetoday.it Ternana Women, altro passo importante verso la salvezza contro la FiorentinaLa Ternana Women, contro la Fiorentina, fa un passo importante verso la salvezza. Al Moreno Gubbiotti finisce 2-2 davanti ad una bella cornice di pubblico (750 spettatori) che ancora una volta si è ... umbria24.it Serie A, ancora uno zero a zero tra Milan e Juventus; l'Inter raggiunta sul pareggio dal Torino. Questi i risultati della domenica: Milan-Juventus 0-0, Torino-Inter 2-2, Genoa-Como 0-2, Fiorentina-Sassuolo 0-0. Posticipi del lunedì saranno Cagliari-Atalanta e - facebook.com facebook | Ternana Fiorentina 2-2 (5’ Pirone T RIG, 12’ Regazzoli T, 45’ Cherubini F, 61’ Filangeri F) #ForzaViola #TernanaFiorentina x.com