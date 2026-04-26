Dossier della settima Firenze che cambia | case potere nuovi business e relazioni sotto la lente

Un nuovo dossier analizza i cambiamenti in atto a Firenze, concentrandosi su temi come il mercato immobiliare, le dinamiche di potere, i nuovi settori economici e le relazioni sociali. La città, nota per il suo patrimonio storico e artistico, si confronta con trasformazioni che coinvolgono anche aspetti più recenti della vita urbana. L’indagine offre uno sguardo su come queste evoluzioni influenzino la realtà quotidiana e la struttura cittadina.

Firenze è spesso raccontata come una città “ferma” nella sua bellezza: turismo, centro storico, cartoline. Eppure, sotto la superficie, si muove un ecosistema molto più dinamico fatto di pressioni immobiliari, nuovi consumi, professioni che mantengono un ruolo di potere, servizi che cambiano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Perugia sotto la lente: gli approfondimenti di DossierPerugiaToday ha aperto Dossier, la sezione che raccoglie approfondimenti, inchieste e storie della città e del territorio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dossier della settima. Firenze che cambia: case, potere, nuovi business e relazioni sotto la lente; L'arte si fa piccola, laboratorio per bambini di Cecilia Cosci al Libraccio di Firenze; La settimana di Dossier: i retroscena del blitz di mafia tra Brancaccio e Sperone, gli architetti più influenti di Palermo; Tutti i candidati alle prossime elezioni, il nuovo volto della diocesi e le battaglie per i parchi eolici: i dossier della settimana. Dossier della settima. Firenze che cambia: case, potere, nuovi business e relazioni sotto la lenteDalle mappe immobiliari ai quartieri accessibili, dal boom del padel ai finanziamenti in politica: le inchieste della settimana raccontano la città oltre la cartolina ... firenzetoday.it I dossier della settimana - facebook.com facebook Dossier della settima. Firenze che cambia: case, potere, nuovi business e relazioni sotto la lente x.com