Cubo Nero la Procura | Illecito il permesso a costruire

La Procura ha dichiarato illegittimo il permesso a costruire relativo al cosiddetto 'Cubo Nero', un edificio sorto sul sito che un tempo ospitava la musica del Teatro Comunale. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge le autorizzazioni edilizie rilasciate per l’intervento. Attualmente, il caso si trova sotto l’attenzione delle autorità giudiziarie, che stanno esaminando le pratiche amministrative e le eventuali irregolarità.

Sorgeva dove un tempo c’era la musica del Teatro Comunale, oggi il cosiddetto ‘Cubo Nero’ è al centro di una sinfonia ben diversa: quella giudiziaria. L’inchiesta della Procura di Firenze è arrivata a scuotere le fondamenta di Palazzo Vecchio e della tutela paesaggistica della città. Le ipotesi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Cubo nero: 15 indagati. Pessina interrogato. L’accusa: permesso a costruire non conformeI NOMI DEGLI INDAGATI – Oltre all’ex soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio Andrea Pessina, interrogato in questi giorni dai pm, e la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta sul Cubo Nero: 15 indagati a Firenze, anche l'ex soprintendente Pessina; Firenze, l'accusa della Procura sul cubo nero: Illecito il permesso a costruire; Cubo Nero, la Procura: Illecito il permesso a costruire; Cubo nero: la svolta di Firenze. Indagati in 15, Pessina interrogato. Cubo Nero, la Procura: Illecito il permesso a costruireSorgeva dove un tempo c’era la musica del Teatro Comunale, oggi il cosiddetto ‘Cubo Nero’ è al centro di una sinfonia ben diversa: quella giudiziaria. L’inchiesta della Procura di Firenze è arrivata a ... firenzetoday.it Cubo nero a Firenze, i tre nodi e le accuse dei pm: l’autorizzazione, i tempi, i piani in piùPer la Procura fu attestata falsamente la compatibilità paesaggistica dell’opera da realizzare: ecco come ... corrierefiorentino.corriere.it https://lafirenzechevorrei.it/cubo-nero-il-comitato-di-pilotaggio-unesco-sotto-i-riflettori/ - facebook.com facebook Cubo Nero, la Procura: “Illecito il permesso a costruire” x.com