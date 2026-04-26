Cantieri i principali lavori della settimana

Questa settimana sono stati avviati lavori di rifacimento del marciapiede in via Cosimo Il Vecchio, mentre durante le ore notturne è stata effettuata la riasfaltatura in via De Nicola. Le operazioni sono state coordinate per minimizzare i disagi al traffico e ai residenti della zona. Nessuna interruzione completa del traffico è stata segnalata durante le attività di asfaltatura.

Un nuovo tratto di marciapiede in via Cosimo Il Vecchio e la riasfaltatura notturna in via De Nicola. Sono questi i principali interventi della prossima settimana. Per quanto riguarda via Cosimo Il Vecchio verrà realizzata la prosecuzione del marciapiede fino a raggiungere l’ingresso dell’ISPRO.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Pompei apre i cantieri al pubblico: da Civita Giuliana alla Villa dei Misteri Notizie correlate Lavori stradali, ecco i principali cantieri della settimanaProcedono i lavori di Publiacqua nella zona di via Palagio degli Spini per la posa delle nuove condutture idrica e fognaria nell’ambito della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cantieri in città dal 24 al 30 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso; Viabilità, attenzione ai cantieri della settimana; La nuova lista dei principali cantieri in corso a Bologna; Lavori Brt, nel quartiere Japigia scatta la fase finale: ultimi cantieri per la 'linea rossa'. Cantieri, i principali lavori della settimanaUn nuovo tratto di marciapiede in via Cosimo Il Vecchio e la riasfaltatura notturna in via De Nicola. Sono questi i principali interventi della prossima settimana. Per quanto riguarda via Cosimo Il Ve ... firenzetoday.it Brugherio, un’estate di cantieri: al via i lavori tra Kennedy, Marsala, viale Lombardia e MoncuccoNei prossimi giorni iniziano i lavori che modificheranno la viabilità tra Kennedy, Marsala e viale Lombardia, con cantieri fino al 2027. Previsti nuove rotatorie, piste ciclabili e il rifacimento comp ... mbnews.it I cantieri - facebook.com facebook Pnrr, Oristano vede il traguardo: «Cantieri verso la chiusura» x.com