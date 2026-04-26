Arezzo da sogno! Torna in Serie B dopo 19 anni | 3?1 alla Torres e sorpasso decisivo sull’Ascoli La stagione della squadra di Bucchi

Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni grazie alla vittoria per 3-1 sulla Torres, che ha permesso alla squadra di superare l’Ascoli e conquistare il primo posto in classifica. La partita ha segnato un passo importante nella stagione della formazione guidata da Bucchi, che ora si prepara alla prossima stagione nel campionato superiore. La promozione rappresenta un risultato storico per il club e i suoi tifosi.

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