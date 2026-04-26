Alberto Angela torna a Napoli la foto con il sindaco | I cittadini lo amano

Alberto Angela è tornato a Napoli, dove ha scattato una foto con il sindaco. È noto come divulgatore italiano e nel 2018 è stato nominato cittadino onorario della città. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo da parte dei cittadini, che apprezzano il suo lavoro e il legame con la comunità locale. La visita si è svolta in un contesto di attenzione mediatica e interesse pubblico.

È tornato a Napoli Alberto Angela. Divulgatore italiano per eccellenza, ha un rapporto privilegiato con la città, tanto da esserne diventato cittadino onorario nel 2018. Diverse le puntate delle sue trasmissioni dedicate alla storia del capoluogo partenopeo. Pochi giorni fa, il volto Rai era.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Alberto Angela torna a Napoli per girare un programma sui tesori del sottosuoloAlberto Angela di nuovo a Napoli per una trasmissione: esplorerà i segreti del sottosuolo. “Noos – L’avventura della conoscenza” con Alberto Angela torna su Rai1: la data di inizioAlberto Angela torna con una nuova edizione di “Noos – L’avventura della conoscenza”. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alberto Angela torna nella Galleria Borbonica per Ulisse, il piacere della scoperta; La casa di Alberto Angela: ecco dove abita il celebre divulgatore di Ulisse; Alberto Angela e la bocciatura in quinta elementare: gli insegnanti non esitavano a fermare gli alunni al primo insuccesso. Per il conduttore fu una vera sliding door; Dove vive Alberto Angela?. Alberto Angela torna a Napoli per girare un programma sui tesori del sottosuoloAlberto Angela di nuovo a Napoli per una trasmissione: esplorerà i segreti del sottosuolo. Manfredi: I Napoletano lo amano ... fanpage.it Alberto Angela torna a Napoli, l'incontro con Manfredi: «I cittadini lo amano»Dopo alcune segnalazioni già presenti sui social, ecco l'ufficialità: Alberto Angela è tornato a Napoli. Ad annunciarlo è ... msn.com Un piacere incontrare Alberto Angela, tornato a Napoli dopo lo straordinario successo della sua puntata sulla città. Da anni racconta l’Italia, con passione e competenza facendo arrivare la nostra storia a tutti. I napoletani amano Alberto Angela perché sa valor - facebook.com facebook Manfredi, 'Alberto Angela sa valorizzare bellezza e cultura del nostro Paese'. Incontro a Napoli, 'il suo un racconto di passione e competenza' #ANSA x.com