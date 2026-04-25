Questo fine settimana, Amazon ha applicato uno sconto di 240 euro sul MacBook Air 15 con chip M4, portandolo a un prezzo di 1199 euro. La promozione interessa la versione dotata di 16GB di memoria e 512GB di spazio di archiviazione SSD. La riduzione di prezzo riguarda esclusivamente questo modello e si verifica soltanto nel corso dei prossimi giorni.

? Cosa sapere Amazon riduce a 1199 euro il MacBook Air 15 con chip M4 questo fine settimana.. Lo sconto di 240 euro riguarda il modello con 16GB di memoria e 512GB SSD.. Amazon taglia il prezzo del MacBook Air da 15 pollici con chip M4, portando la versione con 16GB di memoria e 512GB di storage a soli 1199 euro questo fine settimana. L’offerta, che segna un ribasso di 240 euro rispetto alla cifra abituale di 1439 euro, riguarda il modello nella colorazione Mezzanotte ed è accessibile anche tramite pagamento rateale al momento dell’acquisto. Potenza M4 e display Liquid Retina: l’evoluzione del formato grande. Il nuovo dispositivo si distingue per l’integrazione del chipset M4, una componente progettata per gestire le richieste di Apple Intelligence e potenziare compiti impegnativi come il montaggio video o il multitasking complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MacBook Air 15? con chip M4: sbalzo di prezzo, risparmi 240 euro

MacBook Air M4: unboxing e prime impressioni reali

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