Su Amazon, il prezzo dell’LG OLED C5 da 48 pollici è stato ridotto a 614 euro, con uno sconto del 59% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’offerta rivolta al mercato dei televisori di dimensioni compatte con tecnologia OLED. Il modello in questione appartiene alla serie 2025 ed è stato oggetto di promozioni recenti che ne hanno diminuito significativamente il costo.

? Cosa sapere Amazon taglia il prezzo dell'LG OLED C5 da 48 pollici a 614 euro.. Lo sconto del 59% sul modello 2025 punta al mercato dei piccoli formati premium.. Amazon ha tagliato il prezzo dell’LG OLED C5 da 48 pollici portandolo a 614 euro, segnando un nuovo minimo storico per questo modello del 2025 con uno sconto del 59% rispetto ai 1.499 euro iniziali. La riduzione di costo riguarda l’OLED48C56LB, un dispositivo che si posiziona in una nicchia dimensionale molto specifica. Con i suoi 48 pollici, lo schermo si adatta perfettamente a chi cerca un pannello di alta qualità per una camera da letto o necessita di un televisore per un salotto dalle dimensioni contenute, evitando le criticità di un modello troppo ingombrante per una scrivania o troppo piccolo per ampi spazi abitativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LG OLED C5 da 48?: crolla il prezzo, è un affare da 614 euro

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