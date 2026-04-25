Fuorigrotta controlli dei Carabinieri durante Napoli?Cremonese

A Fuorigrotta, durante gli eventi sportivi a Napoli, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati per verificare il rispetto delle norme. Sono stati intensificati i controlli sui parcheggiatori abusivi e sono state segnalate alcune persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della zona, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai partecipanti e ai cittadini.

Maxi controlli dei Carabinieri a Fuorigrotta per i grandi eventi sportivi: parcheggiatori abusivi nel mirino e segnalazioni per droga. C’è la partita che si gioca sul campo, tra cori, bandiere e applausi. E poi c’è quella che si combatte fuori dallo stadio, meno visibile ma altrettanto intensa, fatta di controlli, prevenzione e sicurezza. È lo scenario che ha fatto da sfondo ai servizi straordinari dei Carabinieri a Fuorigrotta, messi in campo in occasione dell’incontro di Serie A Napoli?Cremonese, disputato allo stadio Diego Armando Maradona. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Fuorigrotta sotto controllo durante i grandi eventi sportivi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Fuorigrotta, controlli dei Carabinieri durante Napoli?Cremonese Notizie correlate Napoli: La truffa con la tecnica del “Rendez-moi” durante i controlli dei CarabinieriNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Leggi anche: I controlli dei Carabinieri proseguono anche durante le festività pasquali Altri aggiornamenti Napoli-Fuorigrotta, controlli dei Carabinieri durante gli eventi sportivi: nel mirino i parcheggiatori abusiviIn occasione della partita Napoli-Cremonese allo stadio Maradona, i Carabinieri intensificano i controlli a Fuorigrotta: 7 denunciati per parcheggio abusivo e 3 segnalati per droga ... ilgazzettinovesuviano.com Napoli, controlli allo stadio: denunciati parcheggiatori abusiviDenunciate 7 persone ... msn.com