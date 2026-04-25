25 aprile Lorenzo Tombelli ANED | Nessuna ambiguità su Salò la Resistenza fu scelta di campo

In occasione del 25 aprile, un rappresentante dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha sottolineato che questa data non può essere interpretata come neutra o pacificata, evidenziando l’importanza di mantenere chiaro il giudizio storico sulla Resistenza. Ha inoltre ricordato che non ci sono ambiguità riguardo alla scelta di campo fatta durante il periodo, in particolare in relazione agli eventi di Salò.

Un 25 aprile “non neutro” e “non pacificato”, con un richiamo esplicito alla necessità di “non annacquare il giudizio storico sulla Resistenza”. È il senso dell’intervento di Lorenzo Tombelli, presidente dell’ANED Firenze, alla cerimonia per la Festa della Liberazione a Lastra a Signa.Nel suo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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