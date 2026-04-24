Weekend di aperture speciali all' Immaginario scientifico di Pordenone

Durante il fine settimana, l'Immaginario scientifico di Pordenone ha organizzato due giornate di aperture straordinarie. L'evento ha previsto attività dedicate alla scoperta scientifica, offrendo ai visitatori l'opportunità di partecipare a laboratori e dimostrazioni. L'iniziativa ha coinvolto adulti e bambini, con l'obiettivo di promuovere l'interesse per la scienza attraverso esperienze pratiche. La struttura ha aperto le porte al pubblico in orari speciali per l'occasione.

Due giornate all'insegna della scienza e del divertimento istruttivo all'Immaginario Scientifico di Pordenone. Il museo della scienza, a Torre, sarà aperto eccezionalmente sabato 25 aprile, dalle 10 alle 18, e come ogni domenica anche il 26 aprile, sempre dalle 10 alle 18.Nel corso della visita.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: All'immaginario scientifico si sperimentano le illusioni ottiche Esperimenti e scherzi in maschera: è il Carnevale dell'Immaginario scientificoColori, maschere, scherzi e divertimento: all’Immaginario Scientifico di Trieste anche a Carnevale la protagonista non può che essere la scienza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventi; Weekend di apertura del 666 Ibiza; Primo weekend di apertura a Londra per il nuovo V&A East Museum; Cosa fare a Torino nel weekend del 25 Aprile: oltre 40 eventi dedicati alla Resistenza, tutte le ultime chiamate per mostre ed eventi. Un weekend fatto ad arte. I tesori di Villa del Palco. E le altre visite specialiOggi e domani itinerari fra storia e natura con le Giornate d’autunno del Fai. Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato, Palazzo Pretorio per le famiglie. Il sole e tante cose belle da vedere ... lanazione.it Le aperture speciali di Villa CarlottaVilla Carlotta, con il suo patrimonio botanico unico, apre le porte al Giardino dei Talenti, la serie di iniziative, in programma da oggi al 15 marzo, promossa dal coordinamento Ville e Musei del Lago ... ilgiorno.it Per il weekend della Liberazione, la storia torna a farsi ammirare. Riaprono le dimore storiche del Pinerolese - facebook.com facebook Ecco i risultati di questo weekend dei nostri giovani ragazzi! #noibianconeri #fclugano #lug x.com