Una foto trapelata dal set della serie Disney+ mostra un personaggio che potrebbe essere uno dei villain secondari dello spettacolo. Nella foto si vede chiaramente l’ambientazione, che richiama un luogo iconico, e un attore in costume, rafforzando l’ipotesi di un ruolo inaspettato. La diffusione di questa immagine ha suscitato interesse tra i fan, che cercano di capire come si inserisce questa figura nella trama.

Una foto dal set della serie Disney+ diffusa in rete ritrarrebbe uno dei cattivi 'minori' dello show, anticipando una ben nota ambientazione dell'MCU. Disney ha sfoltito la produzione di film e serie Marvel per concentrarsi sulla qualità. E i fan aspettano con curiosità l'arrivo di VisionQuest, serie incentrata su Visione, amato personaggio interpretato da Paul Bettany che ha spopolato in WandaVision. Anticipazioni su ciò che ci attende sul piccolo schermo arrivano da una nuova foto dal set particolarmente interessante perché non sono svela il look di uno dei villain, ma sembra anticipare una location chiave dell'universo Marvel: la mitica Madripoor.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - VisionQuest: la foto dal set conferma un'ambientazione iconica e un villain inaspettato

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