Vingegaard | Non consiglierò mai ai miei figli di fare ciclismo diventerà sempre più pericoloso

Il ciclista danese, noto per le sue vittorie in importanti corse, ha dichiarato di non raccomandare ai propri figli di praticare ciclismo a causa dell'aumento dei rischi legati allo sport. A poche settimane dalla partenza del Giro d'Italia, in programma dall'8 maggio, Vingegaard si prepara ad affrontare la gara come uno dei principali favoriti alla conquista della Maglia Rosa.

Jonas Vingegaard si appresta ad affrontare il prossimo Giro d'Italia che scatterà l'8 maggio, come assoluto protagonista e primo favorito alla Maglia Rosa. Il campione danese arriva da un inizio di stagione a dir poco travagliato per un incidente stradale subito in allenamento che gli ha condizionato l'inizio di stagione. Un tema, quello della sicurezza, su cui da sempre ha le idee più che chiare: "Il ciclismo oggi è diventato più pericoloso di prima e non vedo come non possa diventarlo ancor più in futuro".🔗 Leggi su Fanpage.it

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