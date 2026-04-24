VIDEO | Controlli a Librino la polizia sequestra due fucili e delle munizioni in un palazzo di viale Moncada
Durante un intervento di controllo in un edificio di viale Moncada nel quartiere di Librino, gli agenti della squadra cinofili hanno scoperto due fucili e alcune munizioni nascosti all’interno di un’intercapedine di un muro condominiale. L’area, accessibile esclusivamente tramite una scala, è stata sottoposta a sequestro. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha portato al ritrovamento di armi all’interno di un palazzo della zona.
I poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania hanno effettuato dei controlli as Librino che hanno consentito di rinvenire delle armi all’interno di un’intercapedine di un muro condominiale di un palazzo di viale Moncada, raggiungibile solo attraverso una scala. Nello specifico.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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