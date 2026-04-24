Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 24 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. L'azienda ha fornito notizie sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade nella regione, con dettagli specifici su eventuali disagi o variazioni recenti. L'informazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali e si rivolge a cittadini e pendolari interessati alle condizioni della viabilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazioni con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio andiamo subito sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Dove sono presenti cosa tratti per traffico intenso tra Laurenti ne abbia più avanti si rallenta all'altezza con lo svincolo con la Roma Teramo passi ai cantieri attivi per lavori Ci sono code nelle due direzioni sulla via Ardeatina tra il divino amore l'incrocio con la via Falcognana mentre a nord della capitale sempre per lavori cosa attratti sulla via Flaminia nelle due direzioni all'altezza dell'incrocio con Castelnuovo di Porto è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com