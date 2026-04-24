Venerdì di paura sulla A12 | il folle tentativo di fuga del corriere con lo zaino che scotta

Venerdì sulla A12 Roma-Civitavecchia si è verificato un episodio inaspettato quando un giovane di 23 anni, alla guida di un veicolo, ha mostrato segni di nervosismo attirando l’attenzione delle forze di polizia. Durante un controllo, il conducente ha tentato di scappare, lasciando nello zaino un oggetto che, secondo gli approfondimenti, sembrava emettere calore o vapori sospetti. L’intervento delle autorità ha portato al fermo e ai successivi accertamenti.

Poteva sembrare un normale venerdì di viaggio sulla A12 Roma-Civitavecchia, ma l'atteggiamento nervoso di un conducente di 23 anni ha subito attirato l'attenzione delle fiamme gialle. Il giovane, già finito nei guai per spaccio, è stato bloccato alla barriera autostradale per spaccio.La folle.🔗 Leggi su Romatoday.it

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