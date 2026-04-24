Sabato 25 aprile 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Valencia e Girona, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. La sfida si inserisce in un finale di stagione molto acceso in Spagna, dove diverse squadre lottano per evitare la retrocessione. Le ultime giornate hanno visto un aumento vertiginoso del livello di gioco e tensione in classifica, rendendo questa partita particolarmente attesa.

Il finale di stagione in Spagna sarà caldissimo soprattutto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere: tante squadre coinvolte, il livello si è alzato in maniera vertiginosa nelle ultime giornate. Nel tardo pomeriggio di sabato assisteremo a una sfida molto interessante tra Valencia e Girona: i Pipistrelli hanno 36 punti, due punti in meno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Girona (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli cercano il sorpasso

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