Un tornado di grandi dimensioni ha colpito una zona rurale dell’Oklahoma, causando danni a diverse case e abbattendo pali della luce. Le squadre di soccorso sono intervenute per gestire l’emergenza nella zona vicino alla base aerea di Vance. Il fenomeno atmosferico ha provocato la distruzione di alcune strutture e ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali. Nessuna informazione è ancora disponibile sui feriti o sulle eventuali vittime.

Un potente tornado si è abbattuto sull’ Oklahoma, scoperchiando edifici, abbattendo pali della luce e costringendo le squadre di soccorso a intervenire in una comunità rurale vicino alla base aerea di Vance. Un tornado ha attraversato parte di Enid, una città di circa 50.000 abitanti vicino al confine settentrionale dello stato. Video pubblicati online mostrano una colonna d’aria in rapido movimento che si abbatte sulla zona insieme a case completamente distrutte. Non ci sono state segnalazioni di vittime e solo feriti lievi nelle ore successive al passaggio del tornado. Le autorità hanno proceduto ad un controllo porta a porta in alcuni quartieri, per verificare le condizioni dei residenti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, enorme tornado in Oklahoma si abbatte su alcune case

Possible tornado in Oklahoma kills two as severe storms move through state

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