Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Trono Over - La dedica di Carlo a Sabrina

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Uomini e Donne, come andrà a finire tra Marco e Cinzia? Ecco le Anticipazioni; Temptation Island 2026, il crossover con Uomini e Donne: ecco cosa sappiamo sulla nuova edizione; ECCO I VOLTI DEGLI UOMINI E DELLE DONNE DELLA LISTA AZ AL FIANCO DEL SINDACO GIANNI DI PANGRAZIO; Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Elisa lascia il programma, Cinzia e Marco in stand-by.

Uomini e Donne, anticipazioni 24 aprile 2026: Cristina inizia a frequentare AntonioUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: Cristina frequenta Antonio, Ciro ed Elisa si baciano dopo le tensioni. mondotv24.it

Chi è Giancarlo, cavaliere di Uomini e Donne| È già finita con Marina? Tina Cipollari stronca: Non ti piaceGiancarlo è il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che sta uscendo con Marina: ecco le novità sul loro rapporto ... ilsussidiario.net

Ci sono uomini che non si limitano a vivere… combattono. Sempre. Fino all’ultimo respiro. Siniša Mihajlovic era uno di quelli. Non era solo un allenatore, non era solo un campione. Era un simbolo. Di forza. Di orgoglio. Di dignità. Anche quando il destino ha p facebook

Violenza di genere online, perché gli uomini continuano a scambiarsi foto di mogli e figlie x.com