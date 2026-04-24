Su Prime Video è disponibile la nuova stagione di LOL 6 Chi ride è fuori, con i primi cinque episodi già in streaming. La serie vede la partecipazione di comici noti come Carlo Amleto e Giovanni Esposito, anche se non al massimo della forma rispetto alle edizioni precedenti. L’ultimo episodio sarà disponibile giovedì 30 aprile. La stagione propone un mix di umorismo e momenti divertenti, con la presenza di vari artisti del settore.

È in streaming su Prime Video con i primi 5 episodi LOL 6 Chi ride è fuori (l’ultimo episodio sarà disponibile giovedì 30 aprile). Il meccanismo del programma è ormai noto e lo dice il titolo stesso: 6 ore in una stanza palcoscenico improvvisando numeri con l’unico intento di far espellere i colleghi incapaci di resistere a un sorriso. Il cast di questa edizione è composto da Yoko Yamada, Barbara Foria, Sergio Friscia, Paola Minaccioni, Carlo Amleto, gli UfoZero2, Giovanni Esposito Gianluca Fubelli, Francesco Mandelli e Valentina Barbieri. Ci vincerà? “LOL: Chi ride è fuori 6”, la sfida è servita: le strategie dei comici per non cedere X Leggi anche › “LOL: Chi ride è fuori? 6”: il cast della sesta stagione su Prime LOL 6 Chi ride è fuori, le pagelle dei comici, cast.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una nuova edizione non al top ma con qualche comico di grande talento come Carlo Amleto e Giovanni Esposito

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