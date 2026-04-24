Una carta d' identità troppo falsa lo salva in tribunale

Una vicenda particolare si è svolta nel tribunale di Bolzano, dove un uomo coinvolto in un’accusa di aver presentato una carta d’identità contraffatta ha visto archiviarsi il procedimento. La falsità del documento era risultata evidente, ma il giudice ha deciso di non procedere con l’accusa. La decisione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, considerando la natura dell’accusa e l’esito finale del procedimento.

È decisamente curiosa e inconsueta la storia che è emersa nelle scorse ore dal tribunale di Bolzano, dove un’accusa di atto falso – conclamata, il fatto era evidente – è stata archiviata. Il motivo è proprio l’evidenza del fatto; cerchiamo di capire meglio.Il casoNelle aule del tribunale del.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Presenta una carta d’identità falsa alle Poste: archiviato il caso perché era fatta troppo maleHa esibito un documento falso così dozzinale da non essere degno nemmeno di un processo: è stato archiviato dal giudice il caso del cittadino 30enne...

A Ischia con la carta di identità falsa: “Volevo lo sconto residenti sull’aliscafo”Un 38enne è stato arrestati dai carabinieri a Forio, ad Ischia (Napoli): è stato trovato con un documento falso in cui risultava residente sull'isola.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Carta d'Identità Elettronica (CIE); Rilascio CIE, stop alle prenotazioni per il mese di Aprile; Carta d'identità elettronica, addio al formato cartaceo: cosa sapere; Notizie - Avviso - Open Day Carta d'Identità Elettronica (CIE) - 18 aprile 2026.

Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 25 e 26 aprileNuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Previste le aperture straordinarie ... funweek.it

Carta d’identità elettronica guida pratica per attivarla rapidamente senza errori e senza stressCarta d’identità elettronica: come attivarla e usarla al posto dello SPID La Carta d’identità elettronica (CIE) è oggi il principale strumento alterna ... assodigitale.it

Storie di Carta in onda questa sera alle 21:15 Amalia Mancini racconta le avventure del dinosauro Arzillo, un libro di fantasia dedicato ai bambini. Una storia felice con un fine morale. - facebook.com facebook

Il probabile addio di #Massara, sulla carta è formalmente più 'agevole' rispetto a quello di #Ranieri. Nel contratto con il ds c'è una clausola di risoluzione attivabile prima del 30 giugno di ogni anno di contratto. E' una clausola 'libera', senza necessità di indenni x.com