In una cerimonia presso la Prefettura, si sono celebrati i 160 anni del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e volontari, che hanno ricordato il ruolo storico dell’organizzazione nel territorio e hanno discusso delle attività future. La ricorrenza ha messo in luce la presenza consolidata di questa realtà nel corso di un secolo e mezzo, tra momenti di memoria e progetti di sviluppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Celebrati in Prefettura i 160 anni del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana: memoria, impegno e futuro al centro del convegno. È stato il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino a fare da cornice, questa mattina, al convegno celebrativo dedicato al 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana, in un’iniziativa fortemente voluta e ospitata dalla Prefettura quale segno di riconoscimento istituzionale per l’alto valore dell’opera svolta dall’Associazione sul territorio Un appuntamento di alto valore istituzionale e civile che ha consentito di ripercorrere una storia lunga centosessant’anni, fatta di solidarietà concreta, presenza costante e servizio alla comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un secolo e mezzo di solidarietà: la Croce Rossa protagonista ad Avellino

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