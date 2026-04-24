Un pilota si fa i selfie e l' altro lo filma | incidente in volo tra due caccia in Corea del Sud
In Corea del Sud, due piloti dell'aeronautica militare sono coinvolti in un incidente aereo durante un addestramento. Uno di loro si è scattato selfie mentre l'altro lo stava filmando. La loro condotta ha portato a una collisione tra i due caccia, creando una situazione pericolosa in volo. L'evento ha attirato l'attenzione sulle pratiche di sicurezza durante le esercitazioni militari.
Un episodio a dir poco incredibile, e increscioso, quello avvenuto in Corea del Sud, dove la cattiva condotta di due piloti dell'aeronautica militare ha provocato la collisione in volo tra due caccia. L' incidente è avvenuto nel dicembre 2021, ma i dettagli sono stati resi pubblici in Corea soltanto nell'aprile 2024, e solo oggi la notizia è stata diffusa a livello internazionale. L' Aeronautica militare sudcoreana si è scusata pubblicamente per l'accaduto, come riportato dalla Cnn, ammettendo che la causa della collisione è stata la distrazione e l'imprudenza dei piloti. Rimane tuttavia grandissimo imbarazzo per quanto accaduto. Stando a quanto riferito, due caccia F-15K stavano rientrando alla base dopo aver svolto una missione di addestramento nei pressi della città di Daegu.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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