In Corea del Sud, due piloti dell'aeronautica militare sono coinvolti in un incidente aereo durante un addestramento. Uno di loro si è scattato selfie mentre l'altro lo stava filmando. La loro condotta ha portato a una collisione tra i due caccia, creando una situazione pericolosa in volo. L'evento ha attirato l'attenzione sulle pratiche di sicurezza durante le esercitazioni militari.

Un episodio a dir poco incredibile, e increscioso, quello avvenuto in Corea del Sud, dove la cattiva condotta di due piloti dell'aeronautica militare ha provocato la collisione in volo tra due caccia. L' incidente è avvenuto nel dicembre 2021, ma i dettagli sono stati resi pubblici in Corea soltanto nell'aprile 2024, e solo oggi la notizia è stata diffusa a livello internazionale. L' Aeronautica militare sudcoreana si è scusata pubblicamente per l'accaduto, come riportato dalla Cnn, ammettendo che la causa della collisione è stata la distrazione e l'imprudenza dei piloti. Rimane tuttavia grandissimo imbarazzo per quanto accaduto. Stando a quanto riferito, due caccia F-15K stavano rientrando alla base dopo aver svolto una missione di addestramento nei pressi della città di Daegu.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un pilota si fa i selfie e l'altro lo filma: incidente in volo tra due caccia in Corea del Sud

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