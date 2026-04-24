Ultime parole di 80enne abbandonata su un’isola deserta

Una donna di 80 anni è stata trovata deceduta su un’isola deserta. La figlia ha reso noto l’ultimo messaggio inviato dalla madre poche ore prima della morte, messaggio che ora viene considerato molto toccante. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso e sull’eventuale causa che ha portato l’anziana sull’isola. Per il momento, non ci sono dettagli aggiuntivi sulla dinamica dei fatti.

La figlia dell’ottantenne Suzanne Rees ha condiviso l’ultimo messaggio che sua madre le ha inviato poche ore prima di morire: parole che, col senno di poi, risultano ora particolarmente strazianti. La Coral Adventurer, gestita da Coral Expeditions, è salpata da Cairns, nell’estremo nord del Queensland, il 24 ottobre 2025, per un viaggio di 60 giorni intorno all’Australia. Tra i passeggeri c’era l’ottantenne Suzanne Rees, il cui viaggio da sogno sarebbe presto finito in tragedia. Foto fornita dalla famiglia All’inizio del viaggio, i passeggeri hanno fatto tappa a Lizard Island, nella Grande Barriera Corallina, per un’escursione organizzata. Quella mattina, tutto sembrava perfettamente normale.🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Ultime parole di 80enne abbandonata su un’isola deserta The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Uno sbarco molto politico su un’isola deserta Leggi anche: Grazie a Send Help, ora Sam Raimi sa come sopravvivere su un'isola deserta Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L'omicidio di Carta in 2 minuti: un diverbio, l'uomo in bici, gli spari e le ultime parole di Dino - FoggiaToday; Cultura a Pontedera: oltre 5mila presenze nei sei giorni di 'Ponte di Parole'; Il ricordo dei caduti e la deposizione delle corone; Fabio Ascione, le ultime parole prima di morire: Uà, mi hai preso. Il colpo partito per sbaglio mentre Francesco Pio Autiero mostrava... “Ora mi dedico alla famiglia e alle mie cose, a Piacenza auguro il meglio”: sono le ultime parole da giocatore biancorosso di Robertlandy Simon Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Lupi Biancorossi - facebook.com facebook