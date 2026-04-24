Il presidente degli Stati uniti ha commentato brevemente la possibilità che l'Italia possa partecipare ai prossimi Mondiali di calcio negli Stati Uniti, al posto dell'Iran. Rispondendo a una domanda alla Casa Bianca, ha affermato di non aver ancora riflettuto molto sulla questione, senza fornire ulteriori dettagli o opinioni sulla situazione. La questione riguarda la partecipazione delle squadre nazionali ai tornei internazionali e le eventuali sostituzioni.

AGI - "Non ci penso molto". Il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, ha risposto così alla Casa Bianca chi gli chiedeva della possibilità che l'Italia partecipi ai prossimi Mondiali di calcio negli Usa al posto dell'Iran. "È una domanda interessante. Lasciatemi riflettere un po' ", ha aggiunto Trump. Gli Usa non vogliono escludere l'Iran. Gli Stati Uniti non intendono escludere l'Iran dai Mondiali di calcio di quest'estate. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio, dopo che un funzionario statunitense aveva sollevato la possibilità di reinserire l'Italia, che non si è qualificata per il torneo. "Il problema con l'Iran non sarebbero i suoi atleti.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trump: "L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran? Non ci penso molto, fatemi riflettere"

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