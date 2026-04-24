Truffa online venditore di auto scoperto dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato un giovane proveniente dalla provincia di Milano, accusato di aver commesso una truffa online ai danni di un cittadino irpino. L’indagine ha portato all’identificazione e all’azione legale contro il ragazzo, che si sarebbe reso responsabile del reato di truffa. La denuncia è stata presentata all’Autorità Giudiziaria competente.

I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un ragazzo della provincia di Milano, resosi responsabile del reato di “truffa” a danno di un cittadino irpino.La truffa onlineL’uomo, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Volevo vendere l'auto su Subito.it... ATTENZIONE! Notizie correlate Aquilonia (AV): truffa on-line . Sedicente venditore di auto scoperto dai CarabinieriTruffa online per la vendita di un’auto: denunciato un giovane, vittima raggirata con un bonifico da 1. Leggi anche: Aquilonia (AV): truffa on-line. Sedicente venditore di motori scoperto dai Carabinieri Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Truffa online: la Polizia di Stato denuncia 57enne; Maxi truffa da 1,2 milioni di euro ai danni di Amazon, chieste condanne per quasi 25 anni; Vende l'auto ma i soldi non arrivano. Lo spietato inganno: Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro; Falsi investimenti proposti al telefono, doppia denuncia per truffa: nei guai un anconetano. Aquilonia, truffa online: sedicente venditore di auto scoperto dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un ragazzo della provincia di Milano, resosi responsabile del reato di truffa a danno di un cittadino ... irpinianews.it Truffe online: come riconoscere i siti di compravendita fraudolentiSiti di compravendita fraudolenti in aumento: ecco come riconoscerli, evitare pagamenti rischiosi e segnalare le truffe online. chiccheinformatiche.com Finto rinnovo della tessera sanitaria, nuova truffa online: ecco come funziona e cosa si rischia - facebook.com facebook