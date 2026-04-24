Trenzano | Festa di San Gottardo

A Trenzano, con l’arrivo della primavera, si prepara la tradizionale Festa di San Gottardo. Le vie del paese si animano di eventi, con momenti dedicati alla devozione e alla cultura locale. La celebrazione si svolge ogni anno, coinvolgendo la comunità in incontri e riti che si tramandano nel tempo. Per il 2026, l’appuntamento si preannuncia come un momento di incontro e tradizione consolidata.

Un vento speciale inizia a soffiare tra le vie di Trenzano quando la primavera entra nel vivo: è il richiamo di una tradizione che affonda le radici nel cuore della comunità e che, per questo 2026, promette di unire ancora una volta devozione, cultura e pura convivialità. La Festa di San Gottardo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora una ronda notturna dei militanti di Forza Nuova, nel mirino San Gottardo 56ª Festa degli Aquiloni e 30ª Festa di Primavera a San MiniatoColori, tradizione e divertimento ravvivano San Miniato domenica 12 aprile con la 56ª Festa degli Aquiloni e la 30ª Festa di Primavera.