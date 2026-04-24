Trenord puntualità all’84% nel primo trimestre 2026 in Lombardia

Nel primo trimestre del 2026 in Lombardia, il servizio ferroviario ha registrato un tasso di puntualità dell’84%. Durante questo periodo, sono stati circa 204mila i treni circolati, trasportando circa 55 milioni di passeggeri. I dati sono stati diffusi da Trenord, che monitora regolarmente le performance del servizio. La regione ha mantenuto numeri significativi in termini di circolazione e afflusso di utenti nei primi tre mesi dell’anno.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Trenord, puntualità all’84% nel primo trimestre 2026 in Lombardia Notizie correlate Lombardia, ancora rialzi per il mattone: prezzi delle case +0,7% nel primo trimestre 2026Il mercato immobiliare lombardo continua a crescere anche nel primo trimestre del 2026, confermando un trend positivo che si protrae ormai da tempo. Leggi anche: Romano di Lombardia, 150 controlli ambientali nel primo trimestre 2026: 40 sanzioni per abbandono rifiuti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trenord dice che l'84% dei suoi treni è stato puntuale in Lombardia; Trenord, primo trimestre 2026 da 55 milioni di passeggeri in Lombardia: puntualità all’84% anche durante le Olimpiadi; Trenord, in Lombardia 84% delle corse puntuali negli ultimi tre mesi: tutti i numeri; I dati di Trenord sui treni d’inverno: L’84% delle corse puntuale. Trenord, puntualità all’84% nel primo trimestre 2026 in LombardiaNel primo trimestre di questo 2026, il servizio ferroviario in Lombardia conferma numeri solidi. Secondo i dati diffusi da Trenord, tra gennaio e marzo ... ilnotiziario.net Treni lombardi, puntualità all’84%: 55 milioni di passeggeri nel primo trimestre 2026Oltre 200mila corse tra gennaio e marzo, dati in linea con il 2025 nonostante cantieri e maltempo Durante le Olimpiadi invernali potenziata l’offerta con risultati positivi sulle linee strategiche ... laprovinciadivarese.it Trenord, abbonamento da 20 euro per le forze dell’ordine Dal 1° maggio 2026 in Lombardia le forze dell’ordine e i militari di Esercito, Aeronautica Militare e Marina Militare in servizio nei Comandi regionali potranno viaggiare sui treni Trenord con un abbona - facebook.com facebook Trenord, da maggio il personale delle forze armate viaggia a prezzo agevolato. Assessore Lucente: 'Aumenta la sicurezza a bordo' #ANSA x.com