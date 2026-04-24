Traffico Roma del 24-04-2026 ore 16 | 30

Il servizio di infomobilità di Roma, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, continua a monitorare il traffico della città. Alle 16:30 del 24 aprile 2026, si registrano alcune zone con rallentamenti e congestioni, mentre altre strade risultano più scorrevoli. La rete di rilevamento è attiva per fornire aggiornamenti in tempo reale ai cittadini che si spostano in città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori al Lucio tra Viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione lavori di potatura sulla circonvallazione Cornelia comportano riduzioni di Giada tra Piazza San Giovanni Battista della Salle e largo caravillani in direzione di Piazza dei giureconsulti termine interventi previsto per fine aprile in programma per le 18 al Pigneto una manifestazione con corteo partenza e ritorno in piazza nuccitelli tra le diverse strade interessate dal passaggio dei partecipanti via Macerata via...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 16:30 The ‘Standard Protocol’: The Disturbing Reality of Roman Slave Women Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra... Traffico Roma del 16-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via Salaria a seguito di un incidente si sta in coda nelle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Gran premio della Liberazione, la mobilità; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio; A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l'aiuto dei cittadini. Traffico Roma del 24-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione traffico intenso Come di consueto in queste ore sul principali strade consolari in entrata in città in ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare cosa tratti per ... romadailynews.it ORDINANZA CHIUSURA TOTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA – NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA VERDI E L’INCROCIO CON VIA BOLLADORE (PONTE DI BOLLADORE) PER LAVORI TELERISCALDAMENTO Ven facebook