Dopo aver preso parte al Fuori Salone di Milano con installazioni e street style, il settore della moda si appresta a spostare l’attenzione all’estero. Stati Uniti, Francia e Cina sono tra le destinazioni più attese per le prossime tappe delle aziende e dei designer, mentre le attività legate alla moda continuano a muoversi tra eventi, sfilate e nuove aperture. La scena internazionale si prepara a nuovi appuntamenti in un panorama in continua evoluzione.

A genda fashion. Dopo essere stata protagonista dell’atteso Fuori Salone milanese, dalle installazioni allo street style, l’industria della moda prepara le valigie. Dagli Stati Uniti alla Cina, da Louis Vuitton a Gucci, le sfilate Cruise 2027 scaldano i motori. Zoe Saldaña e Margot Robbie milanesi per una sera in Corso Venezia X Comincia, infatti, la stagione dei défilé dedicati alle collezioni Resort, nate per soddisfare un esclusivo ed esigente pubblico di viaggiatori, desiderosi di inaugurare la stagione estiva con un guardaroba nuovo di zecca. Gli show, solitamente sinonimo di mete esotiche e di location da sogno, quest’anno optano per destinazioni strategiche.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra Stati Uniti, Francia e Cina

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