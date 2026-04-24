Durante un'intervista rilasciata alla rivista 'La Rosea', Fikayo Tomori ha commentato Rafael Leao, sottolineando il suo atteggiamento professionale e il desiderio di contribuire alla squadra. La conversazione si è concentrata sull'importanza del suo compagno di squadra nel gruppo e sulla sua dedizione negli allenamenti e nelle partite. Le dichiarazioni evidenziano il rispetto reciproco tra i due calciatori e il ruolo di Leao nel team.

Al Milan dal lontano 2021,Fikayo Tomori, difensore rossonero, è stato protagonista di una lunga intervista da parte della 'Gazzetta dello Sport'. Il difensore inglese, classe 1997, ha toccato diverse tematiche ma, in modo particolare, ha voluto parlare di una questione molto delicata in Casa Milan: il problema legato all'attacco. Il difensore centrale, molto amico di Rafael Leao, si è soffermato sulla situazione del portoghese. Ultimamente infatti, il numero 10 del Milan è stato contestato in modo molto animato da parecchi tifosi rossoneri a causa del suo atteggiamento in campo: basta ripensare al momento del cambio in Milan-Udinese, ma non solo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori su Leao: “È un grande pro­fes­sio­ni­sta e vuole aiu­tare la squa­dra”

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#Tomori avvisa la #Juve: "Lo spirito è cambiato". E su #Boga: "Lo conosco bene..." #SempreMilan #SerieA x.com

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