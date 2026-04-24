Tomas illumina il finale | Stuttgart vola in finale di Coppa di Germania
Nel match di semifinale di Coppa di Germania, il giocatore ha segnato il gol decisivo che ha consegnato alla squadra la qualificazione alla finale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra, grazie anche all'intervento di Tomas nel finale. La squadra si prepara ora a disputare la finale, dopo aver superato l'avversario con una vittoria che resterà impressa.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giovedì sera, il mondo del calcio ha assistito a un momento di puro genio: Tiago Tomas ha realizzato un incredibile colpo di tacco al 119° minuto, decretando la vittoria per 2-1 del VfB Stuttgart nell’incontro di semifinale della DFB-Pokal contro il Freiburg. La partita, giocata presso lo stadio di casa del Stuttgart, ha regalato agli spettatori un finale emozionante e inaspettato, facendo crescere le speranze dei tifosi per il prossimo scontro finale con il Bayern Monaco. Il match ha visto il Stuttgart e il Freiburg affrontarsi con grande intensità.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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