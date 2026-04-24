Nel match di semifinale di Coppa di Germania, il giocatore ha segnato il gol decisivo che ha consegnato alla squadra la qualificazione alla finale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra, grazie anche all'intervento di Tomas nel finale. La squadra si prepara ora a disputare la finale, dopo aver superato l'avversario con una vittoria che resterà impressa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giovedì sera, il mondo del calcio ha assistito a un momento di puro genio: Tiago Tomas ha realizzato un incredibile colpo di tacco al 119° minuto, decretando la vittoria per 2-1 del VfB Stuttgart nell’incontro di semifinale della DFB-Pokal contro il Freiburg. La partita, giocata presso lo stadio di casa del Stuttgart, ha regalato agli spettatori un finale emozionante e inaspettato, facendo crescere le speranze dei tifosi per il prossimo scontro finale con il Bayern Monaco. Il match ha visto il Stuttgart e il Freiburg affrontarsi con grande intensità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tomas illumina il finale: Stuttgart vola in finale di Coppa di Germania.

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