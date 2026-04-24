Durante il meeting di Nairobi, un atleta ha segnato una doppietta impressionante, mentre un velocista sudafricano ha abbattuto il muro dei 200 metri, scatenando entusiasmo tra il pubblico. Un altro concorrente, Omanyala, ha corso i 100 metri sotto i dieci secondi, stabilendo un nuovo record personale. La manifestazione si è conclusa con diverse prestazioni di rilievo e numerosi spunti di interesse per gli appassionati di atletica.

Va in archivio con diversi spunti interessanti e alcune prestazioni di grande spessore il Meeting di Nairobi, valevole come seconda tappa stagionale del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League) di atletica leggera. Il Kip Keino Classic ha regalato delle gare spettacolari e di ottimo livello soprattutto nella velocità, anche grazie agli oltre 1500 metri di altitudine della capitale keniana. Vittoria doveva essere e vittoria è stata nei 100 metri uomini per l’idolo locale Ferdinand Omanyala, che ha fatto un po’ di fatica a mettersi in moto esibendosi però in un ottimo lanciato e trionfando per dispersione con il crono di 9.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thomas firma una doppietta da urlo a Nairobi. Omanyala sotto i 10?, esplode un sudafricano nei 200

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