Durante le riprese dell’ultima stagione di una serie televisiva, un’attrice ha rivelato di aver avuto difficoltà a camminare a causa di una malattia. Ha spiegato che, in alcune scene importanti, si trovava in condizioni fisiche precarie, ma ha comunque portato avanti le riprese. La scena che ha descritto come particolarmente significativa è stata realizzata nonostante le sue criticità di salute.

L'attrice ha confessato che una delle scene chiave dell'ultima stagione è stata girata mentre lei era in condizioni decisamente precarie a causa della malattia che l'aveva afflitta Dopo aver parlato apertamente della diagnosi di morbo di Graves ricevuta lo scorso anno, Erin Moriarty ha raccontato la sua esperienza di lavoro mentre lottava contro questa malattia autoimmune. L'attrice, che interpreta AnnieStarlight in The Boys, ha spiegato che l'episodio di questa settimana, "King of Hell", è stato "uno dei più importanti" che abbia mai girato, ed è stato girato nel momento di massima gravità dei suoi problemi di salute, prima della diagnosi ricevuta lo scorso maggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys, Erin Moriarty racconta la sua malattia durante le riprese: "Camminavo a stento"

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The Boys star Erin Moriarty says she lost ‘ability to walk’ while filming showActor suffers from Graves’ disease, which can result in symptoms like palpitations, diarrhoea, tremors, difficulty sleeping, and rapid weight loss ... yahoo.com

Un'altra puntata di The Boys che ci fa riflettere non solo su quello che vediamo sullo schermo ma anche su di noi, sulla nostra società, sulla scelta silente di diventare gregge e rinnegare la nostra umanità. Sulla rabbia, sull'indifferenza, sulla vergogna. Ne parli - facebook.com facebook