Testa di Pamela Genini Francesco Dolci parla del capello biondo che potrebbe essere di Francesca Pizzolante

A casa di Francesco Dolci, ex compagno di Pamela Genini, è stato trovato un capello biondo. L'elemento è stato analizzato e si sta cercando di verificare se possa appartenere a Francesca Pizzolante. La polizia ha avviato le verifiche del caso, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di ritrovamento o sui prossimi passaggi delle indagini. La vicenda è al centro di attenzione, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali.

Le troupe giornalistiche continuano a piantonare la casa di Francesco Dolci a Sant’Omobono Terme. L’interesse nei confronti di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa dal nuovo compagno Gianluca Soncis il 15 ottobre 2025, si è rialzato a seguito della scoperta della profanazione della salma della donna, di cui è scomparsa la testa. A catturare l’attenzione è la scoperta di un capello biondo in un tombino adiacente all’ingresso della villetta che, tuttavia, potrebbe appartenere proprio a una giornalista. Il capello apparterebbe a Francesca Pizzolante Il capello biondo ritrovato nella giornata del 23 aprile in un tombino nel giardino di Francesco Dolci apparterebbe a una giornalista.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Testa di Pamela Genini, Francesco Dolci parla del capello biondo che "potrebbe essere di Francesca Pizzolante" Notizie correlate Pamela Genini, i carabinieri a casa di Francesco Dolci trovano un capello biondoDurante il sopralluogo a Sant'Omobono Terme in provincia di Bergamo, nella casa di Francesco Dolci l'ex di Pamela Genini, la modella di 29 anni... Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci sul capello biondo ritrovato in casa sua: "Forse di una giornalista"A "Mattino Cinque" l'ex di Pamela Genini, Francesco Dolci, parla del capello biondo trovato nella sua abitazione: l'uomo, al programma di Canale 5,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso; Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Quarto Grado: Pamela Genini: il giallo della testa Video; Pamela, il cadavere profanato e la testa staccata. L’ex fidanzato: Un messaggio per farmi tacere. Pamela Genini: spunta un sospettato per la profanazione | Dolci: Temo che la testa sia nel mio giardinoPamela Genini, spunta un sospettato per la decapitazione: secondo l'ex Dolci, la testa potrebbe trovarsi nel giardino di casa sua ... ilsussidiario.net Testa di Pamela Genini, Francesco Dolci parla del capello biondo che potrebbe essere di Francesca PizzolanteFrancesco Dolci afferma che il capello biondo ritrovato in casa non apparterebbe a Pamela Genin ma alla giornalista Francesca Pizzolante ... virgilio.it Continuano le indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini. L'ex fidanzato si è detto tranquillo: "I capelli di Pamela erano più lunghi, e cmq lei viveva qui" Leggi: https://www.dire.it/23-04-2026/1234275-pamela-genini-e-la-testa-scomparsa-dalla- - facebook.com facebook Scusate se chiedo, ma perché qualcuno avrebbe dovuto mettere la testa di Pamela dentro quella botola La risposta è: siccome la testa dobbiamo metterla qui, e qualcuno può guardare dentro, allora sta botola chiudiamola meglio, va. #ore14 x.com