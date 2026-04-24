Tenta di comprare materiale con degli assegni rubati arrestato un 49enne

I carabinieri di Biancavilla e Paternò hanno arrestato un uomo di 49 anni residente a Ramacca. L’uomo è stato fermato mentre tentava di acquistare materiale utilizzando assegni che si sono rivelati rubati. Nel corso dell’operazione sono state contestate anche accuse di tentata truffa, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre, è stata denunciata una truffa precedente avvenuta nei giorni precedenti.

I carabinieri della stazione di Biancavilla, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Paternò, hanno arrestato un 49enne, residente a Ramacca con le accuse di tentata truffa, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e ricettazione, denunciandolo anche per una truffa compiuta nei giorni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Roma, blitz al serpentone di Corviale: scoperti box con scooter rubati e materiale da scassoRoma, 25 febbraio 2026 – È la conferma di quanto emerso durante le indagini l’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a Corviale. Leggi anche: Mafia nel Comasco: arrestato 49enne di Vertemate con Minoprio Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Monza, tenta di rubare un furgone vicino a un cantiere: arrestato un 35enne; Tenta il furto di un carrello davanti all’Esercito: addosso aveva cutter, spray al peperoncino e documenti rubati; Tenta di gettare la droga dalla finestra di casa: arrestato 20enne; Livorno | Sorpreso a spacciare droga nel bosco, tenta di colpire un poliziotto con una falce: Ti taglio la testa, arrestato. Marsupio con pistola dimenticato al McDonald’s: arrestata coppia, lui tenta di occultare una seconda arma Ha lasciato incustodito su un tavolo del McDonald’s di Santa Caterina, a Bari, un marsupio contenente una pistola, finendo così in arresto insieme alla c - facebook.com facebook Il Movimento 5 Stelle si veste di vittimismo e tenta di far passare le notizie sull’inchiesta “mafia-appalti”, che coinvolge il senatore ed ex pm Roberto Scarpinato, come una campagna di fango. Ancora una volta i pentastellati attaccano la libertà di stampa, che di x.com