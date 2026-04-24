Tenta di comprare materiale con degli assegni rubati arrestato un 49enne

Da cataniatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Biancavilla e Paternò hanno arrestato un uomo di 49 anni residente a Ramacca. L’uomo è stato fermato mentre tentava di acquistare materiale utilizzando assegni che si sono rivelati rubati. Nel corso dell’operazione sono state contestate anche accuse di tentata truffa, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre, è stata denunciata una truffa precedente avvenuta nei giorni precedenti.

I carabinieri della stazione di Biancavilla, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Paternò, hanno arrestato un 49enne, residente a Ramacca con le accuse di tentata truffa, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e ricettazione, denunciandolo anche per una truffa compiuta nei giorni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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