Teatro Nazionale di Genova i nuovi nomi dell' assemblea | Pinotti verso la presidenza

Nella lista dei nuovi membri dell'assemblea del Teatro Nazionale di Genova compare il nome di Roberta Pinotti, ex ministra della Difesa, che sembra essere in corsa per la presidenza. La notizia circolava da alcuni giorni ed è stata confermata con l'aggiornamento della composizione dell'organismo. La nomina di Pinotti si inserisce nel quadro delle recenti verifiche sui componenti dell’assemblea teatrale.

Era nell'aria da giorni, ed ecco che nella lista dei nuovi membri dell'assemblea del Teatro Nazionale di Genova spunta il nome di Roberta Pinotti, ex ministra della Difesa, in pole position per la presidenza.Ecco i nomi della nuova assembleaI sette nomi sono stati ufficializzati dalla sindaca.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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