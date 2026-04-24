SuperEnalotto jackpot continua a salire | tempistiche e come riscutere la vincita

Il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere, con l’ultima estrazione del 23 aprile 2026 che ha portato il montepremi a 154,3 milioni di euro. Si tratta di una cifra che si conferma come la più alta al mondo, attirando l’attenzione di molti giocatori. Le modalità per riscuotere la vincita variano a seconda dell’entità della somma, mentre le tempistiche di pagamento dipendono dalla natura della vincita stessa.

(Adnkronos) – Continua a salire il jackpot del SuperEnalotto. Dopo l'ultima estrazione di giovedì 23 aprile 2026, come riporta Agipronews, il montepremi ha raggiunto la cifra di 154,3 milioni di euro, confermandosi come il più alto al mondo e continuando ad accendere i sogni di milioni di italiani. Ma cosa succederebbe se qualche fortunato dovesse 'pescare' la sestina vincente? In caso di vincita, occhio alle tempistiche da rispettare. Il regolamento del SuperEnalotto parla chiaro: per presentare la ricevuta originale, il vincitore ha a disposizione 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito ufficiale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026

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