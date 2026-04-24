Strappano il trolley a un viaggiatore in stazione a Milano agenti in borghese in azione | arrestati video

Due uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver tentato di rubare il trolley di un viaggiatore nella stazione Centrale. Gli agenti in borghese sono intervenuti durante l’episodio, impedendo il furto e recuperando il portafoglio che era stato sottratto. Il video dell’intervento mostra gli agenti che fermano i due sospetti e li accompagnano via. La polizia ha confermato l’arresto per tentata rapina.

Hanno tentato una rapina ai danni di un viaggiatore e la polizia ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, marocchini, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria, anche grazie alla visione delle telecamere, i due arrestati hanno bloccato un viaggiatore nella stazione Centrale di Milano, lungo la scalinata di discesa verso la galleria delle carrozze e lo hanno affrontato prendendogli il trolley e il portafogli. Hanno cercato di scappare verso piazza Duca d’Aosta ma sono stati intercettati dagli agenti in servizio antiborseggio in abiti civili.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Strappano il trolley a un viaggiatore in stazione a Milano, agenti in borghese in azione: arrestati (video) Notizie correlate Strappano via un orologio da 40mila euro a un turista in stazione Centrale a Milano: 3 arrestiQuattro giovani (tre in arresto e uno ricercato) sono finiti nei guai per aver rapinato un 34enne, cittadino svizzero, di un orologio da 40mila euro. Sfilano il portafogli dalla tasca di un viaggiatore, arrestati due borseggiatoriIl 28 marzo pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno messo le manette ai polsi a due romeni già noti alle forze dell'ordine...