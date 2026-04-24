Stoccarda – Friburgo 2-1 dts | il gol vincente di Tomas al 119? dà il via alla finale del Bayern

Nella partita valida per la semifinale, una squadra ha battuto l’altra dopo i tempi supplementari con il risultato di 2-1. Il gol decisivo è stato segnato da un giocatore al 119° minuto, consentendo alla squadra vincente di accedere alla finale. La partita si è svolta a Stoccarda contro Friburgo, e la vittoria permette di qualificarsi per la prossima fase del torneo. La notizia è stata pubblicata pochi minuti fa online.

2026-04-24 00:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I detentori dello Stoccarda hanno organizzato la finale di DFB-Pokal contro il Bayern Monaco grazie allo splendido gol di Tiago Tomas al 119? che si è assicurato una spettacolare vittoria per 2-1 in semifinale sul Friburgo dopo i tempi supplementari. Il colpo di testa di Maximilian Eggestein al 28? ha sbalordito la rumorosa MHP Arena portando il Friburgo in vantaggio, e sembrava che potesse essere la loro serata quando il pareggio di Angelo Stiller è stato annullato per fuorigioco poco dopo l’ora. Ma Deniz Undav ha segnato il pareggio al 70?, segnando il suo 24esimo gol stagionale dopo l’ottima azione di Bilal El Khannouss, il sostituto che ha fornito l’assist sette minuti dopo essere entrato nella mischia.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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