Spari a Somma Vesuviana ferito 34enne nella notte | Ho solo sentito un dolore improvviso

Nella notte un uomo di 34 anni è stato trasportato in ospedale con una ferita da arma da fuoco. L’incidente sarebbe avvenuto a Somma Vesuviana, ma le circostanze sono ancora da chiarire. La vittima ha riferito di aver avvertito un dolore improvviso, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto. La sua condizione rimane sotto osservazione.

Un 34enne è stato ricoverato nella notte all'Ospedale del Mare per una ferita da arma da fuoco; sarebbe stato colpito a Somma Vesuviana (Napoli), la sua versione è al vaglio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Toni Nadal deluso da Alcaraz: “Quando ho sentito quelle parole mi sono sentito male”Toni Nadal non ha gradito le parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez, un gesto irriconoscente nei confronti del suo ex... Spari nella notte nel rione Salicelle di Afragola, “stesa” di camorra tra le caseUna decina di bossoli sono stati rinvenuti in via Salicelle, ad Afragola (Napoli); sul posto la Polizia Scientifica. Panoramica sull’argomento Spari a Somma Vesuviana, ferito 34enne nella notte: Ho solo sentito un dolore improvvisoUn 34enne è stato ricoverato nella notte all'Ospedale del Mare per una ferita da arma da fuoco; sarebbe stato colpito a Somma Vesuviana (Napoli), la sua ... fanpage.it Rogo a Somma Vesuviana, il prefetto convoca il Centro di coordinamento soccorsiNel pomeriggio di oggi il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro di coordinamento soccorsi per fare il punto sull’incendio ... cronachedellacampania.it