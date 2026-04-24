Sollevamento pesi | Nasar conquista l’oro nella categoria -94 kg agli Europei secondo Aghanyan

Durante i Campionati Europei di sollevamento pesi a Batumi, in Georgia, il detentore del titolo olimpico ha vinto la medaglia d’oro nella categoria -94 kg maschile. La competizione si è svolta sulla pedana locale e ha visto il sollevatore ottenere il primo posto, confermando il suo successo in questa disciplina. La prova è stata una delle principali del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati di pesistica.

Tutto facile per Karos Nasar. Il detentore del titolo olimpico ha vinto la medaglia d’oro in occasione della prova riservata alla categoria -94 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, evento in scena sulla pedana di Batumi, in Georgia. Prestazione di una certa solidità quella del bulgaro che, nello strappo, ha prima tirato su 170 kg e, successivamente, realizzato un’alzata da 176 kg, per poi fallire l’ultimo tentativo di 183 kg. Due errori invece nello slancio, intervallati dalla misura trovata di 210 km che gli ha consentito di raggiungere in scioltezza 386 kg. Al secondo posto si è piazzato invece l’armeno Ara Aghanyan, il quale è rimasto in scia del fenomeno Nasar nel primo segmento, dove ha sollevato 175, fermandosi poi a 206 kg per 381 kg.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi: Nasar conquista l’oro nella categoria -94 kg agli Europei, secondo Aghanyan Notizie correlate Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati... Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di... Altri aggiornamenti Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di ParigiL’italiano Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel sollevamento pesi, la sua seconda consecutiva alle Olimpiadi dopo quella di Tokyo nel 2021: questa volta però ... ilpost.it Pizzolato torna sul podio! Anche a Parigi è bronzo nel sollevamento pesiAntonio Pizzolato sale anche sul podio di Parigi! Il pesista azzurro replica il successo di Tokyo 2020 e conquista la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi uomini categoria 89 kg, con il peso ... tuttosport.com